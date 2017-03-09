انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط عن عملها خلال العام الماضي، بعدما ذكرت فيه أن مهمتها هي رفاهية المواطن؛ ما دفع أعضاء الشورى إلى التخوف من الانشغال بهذا الأمر على حساب أمور مهمة أخرى مثل القضاء على البطالة.
وطالب أعضاء الشورى باستدعاء وزير الاقتصاد بالمجلس لمساءلته عن الرفاهية المقصودة وعن خطط التنمية، وكذلك معدلات البطالة التي زادت خلال الفترة الأخيرة..بحسب مزمز
وتساءل عدد من الأعضاء عن سبب استعانة الوزارة بخبرات أجنبية تتحصل على رواتب تفوق رواتب الوزراء، مبدين اعتراضهم على التقرير الصادر عن الوزارة.
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