طبع الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، قبلة اعتذار على جبين مصور صحفي أثناء تدشينه انطلاقة معرض الرياض الدولي للكتاب.
وقدّم الوزير اعتذاره للمصورين، عن ما بدر من مسؤول في الوزارة، قام بمنع المصورين من تغطية المناسبة، ما أثار غضبهم..بحسب مزمز
وبادر الوزير بالاعتذار أمام الحضور في شكل قبلة طبعها على جبين مصور “عكاظ”، عبد العزيز اليوسف، وذلك بعدما شكى إلى الوزير في أسلوب عتاب أسلوب التعامل الذين لاقوه من مسؤول وزارته أثناء آدائهم لعملهم.
وقام الوزير بدعوة المصور أمام الجميع ليضع قبلة على جبينه، في موقف أشاد به جميع الحضور.
- بعد عرض الصين الوساطة بين المملكة وإيران.. سفير خادم الحرمين ببكين يوضح موقف السعودية
- بعد أن ذاقوا صنوف الموت والعذاب.. تائبون: مشايخ التحريض أرسلونا للمحرقة وأبنائهم للابتعاث !
- صور: تعرف على المعلم اللبناني الذي أصبح وزيرا سعودياً في عهد الملك عبد العزيز!
- الشورى ينتقد وزارة الاقتصاد لحديثها عن الرفاهية.. ومطالبات باستدعاء الوزير
- بعد العتاب.. وزير الثقافة يضع قبلة اعتذار على جبين مصور صحفي أمام الحضور!
- تصدر عمليات البحث ومواقع التواصل.. لماذا أثار الفغم اهتمام الإندونيسيين؟!
- أقوى ردود عادل الجبير على مسؤولين إيرانيين
- فائض الطعام يفضح استغلال جمعيات خيرية في تقاضي الأموال.. وحفظ النعمة تكشف التفاصيل!
- 6 تطورات مهمة سيراقبها السعوديون في 2017
- قبيل زيارة خادم الحرمين إلى بكين.. الصين تعرض الوساطة بين المملكة وإيران