رفض رئيس القائمة المشتركة النائب العربى فى الكنيست الإسرائيلى أيمن عودة، الأربعاء، نص اقتراح قانون الأذان خلال جلسة الهيئة العامة فى الكنيست الاسرائيلى، ومزقه أمام جميع الأعضاء.
وأظهر فيديو لحظة تمزيق “عودة” أوراق القرار أما الكنيست وسط غضب شديد .
وقال عودة، خلال إحدى الجلسات: “لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة أو بالبيئة، لأنه قانون عنصرى يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربى”.
وتابع: “سبق ورفضنا الانصياع للقوانين مثل قانون النكبة وقانون التجنيد، وفى حالة تمرير هذا القانون العنصرى نحن نعلن أننا لن ننصاع له”، بحسب صحيفة المرصد.