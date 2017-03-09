تمكن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير من كشف غموض قضية قتل لشاب في العقد الثالث من عمره وحرق جثته بعد وفاته في سيارته بمركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير وذلك بعد جهود مكثفة لرجال البحث الجنائي استمرت نحو عام من الواقعة حيث تم القبض على الشاب المتهم بالقتل رغم صعوبة القضية وتعقيداتها.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة عسير الرائد زيد بن محمد القحطاني أنه ورد بلاغ لمخفر شرطة قنا بوجود شخص متوفى وفور تلقي البلاغ تم الإنتقال للموقع برفقة المختصين وتبين وجود شخص في العقد الثالث من العمر قد فارق الحياة إثر تعرضه لإطلاق نار وإحراق جثته داخل مركبته، وبفضل من الله تم القبض على المتهم في العقد الثاني من العمر وأخذت إجراءات الاستدلال الأولية ولازال التحقيق مستمر، بحسب الرياض.
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