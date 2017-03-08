دعا خلف الحبتور، رجل الأعمال الإمارتي الشهير، إلى شرب الخمر ومرافقة النساء، مؤكدًا أنه مع أية شيئ يعمل على تطور بلاده وراحة المواطنين.
وأوضح الحبتور خلال لقاء له على فضائية “سي إن إن بالعربية”: أنه لا يرى أية مشكلة في شرب الخمور ومرافقة النساء “الجيرل فريند”.
وقال الحبتور: “أحيانًا بعض ناس تتكلم عن الخمر، شو نسبة الخمر اللي داخله في البلد وشو نسبة الخمر اللي في العالم، يا أخي خلي العالم تشرب خمر”.
وأضاف: “خليهم يرتاحوا ويشربوا، حتى ما فيه مانع من مرافقة النساء (الجيرل فريند)، أي شيئ بيريح بلدنا وبيريح مواطنينا، أو حتى المقيمين، ما فيه مانع”.