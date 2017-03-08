حذر الخبير التقني والمتخصص في أمن المعلومات ياسر الرحيلي، من بعض الألعاب التي تُمثل بيئة خطيرة لاستهداف الأطفال، حيث إنها تُمكن من التواصل مع مجهولين وهذا يُسهل خداعهم.
وقال الرحيلي، عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘: ‘‘إن أغلب الألعاب المتصلة بالإنترنت بها خدمات تواصل بين اللاعبين‘‘، مشيراً إلى ضرورة تعليم الأطفال حدود التواصل مع الغرباء وتحذيرهم منهم.
وأشار الخبير التقني والمتخصص في أمن المعلومات، إلى أن أجهزة الأندرويد أفضل بالنسبة للأطفال، إن أراد الوالدان تحكماً كاملاً بالجهاز، ومعرفة كيف يُستخدم الجهاز بالتفصيل ومع من يتحدث، بحسب تواصل.
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