نفى رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب وجود أي عقبات تواجه الهيئة في تحقيق أهدافها لصناعة وتوطين الترفيه في السعودية، كاشفًا عن إطلاق ثلاثة آلاف فعالية في 22 مدينة بمختلف مناطق السعودية خلال العام الحالي.
وأكد “الخطيب” لبرنامج “الثامنة” الليلة: “أبدًا، لا تواجهنا أي عقبات. صناعة الترفيه الآن تقف على أرجلها، ونعمل الآن على تطوير البنية التحتية من منظمين وأماكن مخصصة للفعاليات والحفلات والاحتفالات وشركات تعمل في هذه الصناعة”.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للترفيه تمنح الراغبين في إقامة الفعاليات التراخيص اللازمة خلال 24 ساعة فقط، مع تقديم الدعم المالي اللازم لتمويل جزء من تكاليف الفعالية.
ودافع “الخطيب” عن أخلاق الشباب السعودي من المشاركين والحضور لبعض فعاليات الهيئة العائلية التي قد يحضرونها، وامتدحهم بالقول: “الشاب السعودي محترم، وإذا تصرف بشكل غير لائق سيجد هناك من يوجهه ويتحدث معه”.
وأضاف: “فلا نفترض أن الشاب السعودي مدان، بالعكس هو رائع، ولا أعتقد أن أحدًا منهم سيقدم على التصرف بشكل غير لائق في تلك الفعاليات”.
وعن “روزنامة 2017” كشف “الخطيب” عن إقامة ثلاثة آلاف فعالية في 22 مدينة بالسعودية، وقال: “ستطلق برنامج الروزنامة في حساب خاص لها على (تويتر)؛ ليسهل على الجمهور (كل ويكند) الاطلاع على الفعاليات والخيارات التي تناسبهم؛ للاستمتاع بها في أجواء عائلية وأسرية”.
وأضاف: “نفذنا 77 فعالية في الربع الأخير من العام الماضي، بحضور أكثر من 150 ألفًا في المدن الرئيسية (الرياض وجدة والدمام)”. واعدًا بروزنامة فعاليات ترفيهية أضخم وأكبر في العام المقبل.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه استراتيجية الهيئة بقوله: “تعمل الهيئة – وهي المشرع والمنظم – على تطوير صناعة الترفيه في السعودية، من خلال الاطلاع على سوق الترفيه من منظمين ومقاولين وشركات، تعمل على تنظيم الفعاليات والحفلات؛ لتسند فيما بعد هذه الصناعة إلى القطاع الخاص”.
وأردف: “هذا تحقيق لوعد الهيئة كجزء من رؤية السعودية 2030 لخلق صناعة ترفيه محلي بمستويات عالمية، والنهوض بها لجذب أموال الترفيه التي كانت تصرف في الخارج إلى الداخل؛ وبالتالي خلق مزيد من الوظائف للشباب والفتيات السعوديين”. مشيرًا إلى أن فعالية واحدة شارك فيها 500 شاب وشابة، ومتسائلاً: “فما بالك بثلاثة آلاف فعالية! كم ستوظف؟”.
ولم يبدِ رئيس الهيئة العامة للترفيه استغرابه من الإقبال الكبير الذي تشهده فعاليات الهيئة، واصفًا السعوديين والمقيمين في السعودية بأنهم “رائعون، ويبحثون عن الحياة، ويسافرون كثيرًا للبحث عن فعاليات وبرامج الترفيه التي كانوا يفتقدونها في الماضي في بلدهم”، بحسب سبق.