سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، الضوء على واقعة وفاة 3 أشخاص من عائلة أسامة بن لادن، وذلك بعدما تحطمت طائرة خاصة كانوا يستقلونها في مطار ببريطانيا، مؤكدة أن التحقيقات التي أجريت أثبتت “تشوه” الجثث بشكلٍ كامل، ولم يتم التعرف على هوياتهم إلا بوجود السجلات الطبية، وتمت التحقيقات بمعرفة السلطات البريطانية.
وتُشير التقارير الطبية إلى أن أفراد أسرة “بن لادن”، حاولوا الهروب من الطائرة بعد سقوطها واشتعال النيران فيها، غير أنهم تعثروا ولم يتمكن أيًا منهما من النجاة، كما عُثر على الجثامين بجانب كابينة القيادة ما يعني محاولتهم الهرب، مؤكدة أن اللحظات الأخيرة في حياة الضحايا كانوا يحاولون فيها “النجاة”.
وكان الضحايا يقضون عطلتهم في ميلان، قبل أن تتحطم الطائرة الخاصة بهم في مطار “هامشير”، وهم سناء محمد بن لادن الأخت غير الشقيقة لزعيم “القاعدة” أسامة بن لادن، وزوجها الدكتور زهير هاشم، إضافة إلى والدتها رجاء هاشم، إضافة إلى قائد الطائرة الكابتن الأردني مازن عقيل الدعجة.
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