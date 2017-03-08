صور: محاولة للنجاة وتعثر.. اللحظات الأخيرة لوفاة 3 من عائلة بن لادن في تحطم طائرة

المحتوى السابق المحتوى التالي ضَبْط خادمة أشعلت النار بمنزل كفيلها وحاولت حرق مخدومتها