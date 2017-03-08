أحالت الجهات الأمنية بمحافظة عفيف خادمة إفريقية للسجن العام؛ بتهمة إشعال النار عمدًا في مطبخ كفيلها أمس الأول، ومحاولة رمي ربة البيت في لهب النار؛ وذلك إثر خلاف وقع بينهما حول طلبها السفر والعودة لبلادها.
وقالت مصادر إن معركة شرسة نشبت بين ربة البيت والخادمة في صالة المنزل بعد إشعال النار، إثر محاولة الأخيرة سحب السيدة للمطبخ المشتعل بالنيران لإيذائها، قبل أن تنجح في السيطرة عليها، وتحبسها في إحدى الغرف، وتستغيث بأحد الجيران، الذي استدعى بدوره الدفاع المدني، وتم إخماد الحريق، وتسليم القضية للشرطة.
وأضاف المصادر بأن الخادمة اعترفت مبدئيًّا بجرمها بعد التحقيق معها، وبررت ذلك برغبتها في السفر لبلادها. وقد أُحيلت الخادمة على ضوء ذلك لسجن النساء؛ لاستكمال التحقيقات والإجراءات النظامية حيال القضية، بحسب سبق.
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