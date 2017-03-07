تمكنت الطالبة بكلية التمريض في جامعة الملك خالد، عبير سعد عسيري، المبتعثة لدراسة الماجستير في جامعة إنديانا ببنسلفانيا، من تطوير بروتوكولا يؤسس لجمع الأدلة والبراهين لانتظام السكر في الدم ” النوع الثاني ” لدى الكبار باستخدام زيت الزيتون.
وقالت عبير، إن هذا البرتوكول يؤسس لجمع الأدلة والبراهين لانتظام السكر في الدم، باستخدام زيت الزيتون، وأوضحت أنه لتطبيق هذا البرتوكول لا بد من أن يتم تقييم الحالة الصحية للمريض، وتحديد الكمية التي يستهلكها بعد معرفة التاريخ المرضي، ويشترط للحصول على انتظام السكر أن يتم استهلاكه بشكل يومي، وبما لا يقل عن ١٢٠ جراما في اليوم، كما ينصح المريض بالمحافظة على نمط الحياه الصحي من ممارسة الرياضة، والمحافظة على الغذاء المتوازن، كما أن المخرجات المحتملة.
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