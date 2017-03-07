أعلنت إندونيسيا اليوم الثلاثاء، عن تمديد الملك سلمان بن عبد العزيز، عطلته الخاصة التي يمضيها في جزيرة بالي 3 أيام إضافية، لتنتهي في الـ 12 من آذار/مارس الجاري، بدلا من الـ 9 من الشهر نفسه.
وأفادت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية “أنتارا”، بأن السلطات تلقت رسالة من سفارة المملكة في ماليزيا بشأن تمديد عطلة الملك.
هذا وأعرب وزير السياحة الإندونيسي عريف يحيى عن سعادته بتمديد عطلة الملك، معتبرا أن هذا التمديد “دليل على شعور الملك سلمان
بالراحة والهدوء والسعادة في الجزيرة”، متوقعا أن يكون لتلك العطلة “آثار إيجابية على تنشيط السياحة في إندونيسيا”.
ووصل خادم الحرمين الشريفين السبت الماضي، إلى جزيرة بالي لقضاء عطلة خاصة، بعد زيارات رسمية لـ3 دول ضمن جولة آسيوية تشمل 7 دول.
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