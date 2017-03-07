قضت المحكمة الجزائية في محافظة الطائف، بالسجن 6 أشهر والجلد 200 جلدة، على الوافد اليمني الذي تم ضبطه أثناء التبول في كيس ووضعه بصفيحة الزيتون في المحل الذي يعمل فيه.
ووفقًا لـ”سبق” فإن الحكم الصادر ضد المتهم تضمن إبعاده عن البلاد بعد انقضاء محكوميته.
يشار إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الطائف، قد أنهت تحقيقاتها مع عامل مركز التموينات الغذائية، الذي ضُبطَ قبل أكثر من شهر وهو يتبول بكيس كان قد وضع بصفيحة الزيتون داخل المحل، بعد أن كشفه أحد المواطنين، وعلى الفور تمت إحالة القضية للمحكمة الجزائية، والتي استقبلتها لتتم إحالتها للدائرة التعزيرية الثانية، بعد تصنيف القضية ضمن مخالفات الآداب العامة، وذلك للنظر في الوجه الشرعي المُتعلق بتلك المخالفة.
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