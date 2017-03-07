علق الداعية “عادل الكلباني” على محاولة اغتيال”الملك سلمان” في ماليزيا, حيث غرد “الكلباني” على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر “، قائلا: “اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه، ونعيذه بعظمتك أن يغتال من تحته.. فشل اغتيال الملك سلمان بماليزيا”.
وكانت الشرطة الماليزية، قد كشفت الثلاثاء 7 مارس 2017، عن إحباطها محاولة لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء زيارته لكوالالمبور الشهر الماضي.
اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه، ونعيذه بعظمتك أن يغتال من تحته #فشل_اغتيال_الملك_سلمان_بماليزيا