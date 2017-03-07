قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، توقيع عقوبات كبيرة على ناديي الاتحاد والهلال، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الكلاسكيو التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين، وانتهت بفوز الهلال 3 / 1.
وقررت لجنة الانضباط توقيع عقوبة مالية كبيرة على نادي الاتحاد قدرها 225 ألف ريال بسبب قيام الجمهور برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب وعلى لاعبي فريق الهلال، بالإضافة لتغريم الاتحاد 10 آلاف ريال بسبب حصول 6 من لاعبيه على بطاقات ملونة خلال المباراة.
كما عاقبت اللجنة فهد المولد لاعب الاتحاد بالإيقاف مباراة رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف..بحسب مزمز
كما عاقبت اللجنة نواف العابد لاعب الهلال بالإيقاف مباراتين وغرامة 40 ألف جنيه لاحتفاله بتسجيل الهدف أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية مما نتج عنه إثارة الجماهير.
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