رفضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى توصية تطالب بأن تدرس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحديد الفارق بين الإقامة والأذان بخمس دقائق في المساجد بالمجمعات التجارية والأسواق.
وأشار مقدم التوصية نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس عطا السبيتي، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أنه تسلم خطاباً من اللجنة يفيد برفض التوصية التي تقدم بها.
وأكد إصراره على طرح توصيته للمناقشة والتصويت بالشورى، التي يطالب فيها بتحديد الفارق بين الأذان والإقامة في مساجد المجمعات التجارية والأسواق بخمس دقائق.
وأوضح السبيتي، أنه يستند في مطالبته بتقليص الفارق بين الأذان والإقامة في المساجد ودور العبادة داخل المجمعات التجارية والأسواق لخمس دقائق إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين بأنه ليس هناك وقت يقدر شرعاً بين الأذان والإقامة، إنما المسألة تخضع لما يحدده أهل البلد طبقاً للمصلحة العامة.
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