رصد تقرير قيام عدد من أصحاب المطاعم الشعبية في جدة برفع أسعار مأكولاتها، بعد قرار وقف استخدام الأكياس البلاستيكية لتعبئة وحفظ المواد الغذائية الساخنة، واستبدالها بالأكياس الورقية أو أوعية القصدير أو المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة كانت بمعدل يتراوح بين ريالين و4 ريالات على أسعار الدجاج والأرز، فيما لجأ بعض مطاعم الفول لتقليل حجم العبوة المعتادة، وذلك على الرغم من تراجع أسعار مكونات الأطباق الرئيسية التي تقدم في تلك المطاعم.
وأوضح عدد من العاملين في تلك المطاعم وفقاً لـ “الرياض”، أن سبب اضطرارهم لرفع الأسعار أو تقليص حجم الأطباق عما هو معتاد وسائد، يرجع لارتفاع أسعار أوعية القصدير لدى تجار الجملة؛ ما أدى إلى رفع التكلفة مقارنة بالسابق.
من جانبه، أكد مدير العلاقة والإعلام بأمانة جدة محمد البقمي، أن تحديد الأسعار ليس من اختصاص الأمانة وإنما تحدده جهات أخرى، مشدداً على أنهم مستمرون في حملتهم ضد استخدام العبوات المخالفة والتي ثبت ضررها البالغ على الصحة.
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