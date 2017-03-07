ذكرت مصادر أن توجيهات صدرت باعتبار حبوب “فلاكا” من المواد الممنوعة ويطبق عليها نظام مكافحة المخدرات، ويعاقب بالقتل تعزيراً جالبها ومتلقيها ومستوردها ومصدرها وصانعها ومنتجها ومستخرجها أو زارعها بغرض الترويج.
وأضافت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن العقوبة تشمل أي شركة أو مؤسسة نظامية أو غير نظامية إذا ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في النظام لصالح الشركة، حيث تغرم الشركة بما لا يقل عن 300 ألف ريال.
وأشارت إلى أن من يثبت حيازته لحبوب “فلاكا” أو تسلمها أو تسليمها بغير قصد الترويج أو التعاطي يعاقب بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات و50 جلدة مع غرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أما المتعاطي فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وتشدد العقوبة في حال كان مرتكب المخالفة من المناط بهم مكافحة المخدرات.
وحبوب “فلاكا” المخدرة يجري تعاطيها عن طريق الفم أو الأنف أو الحقن، وتتسبب في هلاوس سمعية وبصرية وهذيان شديد، وفرط في الحركة، ورغبة في الانتحار، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، وهي محظورة في عدد من الدول.
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