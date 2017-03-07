قررت المحكمة الجزائية في جدة معاقبة “مقيم” انتهك حرمة منزل مواطنة وتهجم عليها في شقتها وهددها وحاول إقامة علاقة غير شرعية معها والتشهير بها من خلال تشوية سمعتها لدى والديها وأفراد أسرتها، بالسجن 8 أشهر و200 جلدة.
وأوضحت مصادر مطلعة على أن المقيم يعمل سائق على سيارة وأنه كان دائم توصيل المواطنة في مشاويرها الخاصة.
وأفادت المصادر أن السائق توعد أن يحول حياة المواطنة إلى جحيم وذلك من خلال تتبعها ورصد حركتها وإرسال رسائل تهديد لها .
وكشف محضر البلاغ الذي تقدمت به المواطنة ضد السائق أنه حضر في أحد الأيام إلى شقتها وتهجم عليها في منزل صديقتها التي تسكن بمعيتها.
وقامت الأجهزة الأمنية بفحص جوال المواطنة والذي تبين من خلاله محاولة المتهم إقامة علاقة غير شرعية معها، وإصراراه على ذلك رغم منعها لمحاولاته.
وأوضحت المواطنة أن السائق قابل رفض إقامة هذه العلاقة بتشويه صورتها أمام أهلها، بوصفها بصفات “خارجة”، كما أنه أعطاهم بعض المكالمات الصوتية التي سجلها لها معه.
واستدلت التحريات على إقامة “المقيم” للعديد من العلاقات الغير شرعية مع نساء أخريات، بحسب “عكاظ”.
وأدلى المتهم بشهادته أمام المحكمة، موضحًا أنه كان يقوم بايصال المواطنة إلى مشاويرها الخاصة وأنه تعرف عليها ورغب في الزواج منها.
وأضاف: “نشبت بيننا خلافات بسبب غيرتي عليها لانشغال هاتفها باستمرار، ما دفعني لإرسال رسائل مضمونها التهديد”، مؤكدًا أن تهديده مجرد كلام.
وقدّم المدعي العام 4 أدلة وقرائن تدين المتهم في التهجم على منزل المواطنة وتهديدها، ما دفع السائق لتغيير أقواله في وقت لاحق ويقول أنه “أمّي” لا يعرف القراءاة والكتابة وأن إرساله للرسائل كان باستخدام برامج خاصة بالجوال.
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