أوقع رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بعصابة مكونة من خمسة وافدين من الجنسية الفلبينية امتهنت تهريب 11 خادمة من منازل كفلائهن وتشغيلهن بنظام الساعات بطريقة غير نظامية.
وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، أنه في ضوء الخطط الامنية الموضوعة لكشف المتورطين بإيواء عاملات المنازل الهاربات وتشغيلهن, فقد سبق وأن وردت عدة بلاغات تغيب في عدد من مراكز شرط منطقة الرياض، وعلى إثر ذلك قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بتحليل المعلومات واتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة خمسة وافدين من الجنسية الفلبينية بتلك البلاغات.
وأكد، أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبطهم جميعاً وضبط 11 عاملة منزلية جميعهن مخالفات لنظام الاقامة والعمل, قاموا بإيوائهن في منزل بحي الشميسي وسط العاصمة الرياض, وأقروا بمساعدتهن على الهرب من منازل كفلائهن, ومن ثم تشغيلهن بنظام الساعات بطريقة غير نظامية.
وأكد اليمان بإيقاف جميع المتورطين وإيداع العاملات مركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية, واشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لتطبيق نظامي مكافحة الاتجار بالبشر والاقامة بحقهم جميعاً بحسب صحيفة المناطق.
- الشرطة تكشف سر هروب الخادمات من منازل كفلائهن.. ومن وراء وقائع الهروب!
- واشنطن بوست: لهذه الأسباب تستمر زيارة خادم الحرمين الشريفين لآسيا شهرًا
- فيديو لداعية تونسي يثير إعجاب الشريان.. فيُهديه لخطباء المساجد بالمملكة
- رئيس الأمر بالمعروف: لن يمارس أي عضو جديد العمل الميداني حتى يدرس الدبلوم -فيديو
- بعد انقطاع 12 عامًا.. المملكة تعيد ابتعاث طلابها لمصر
- ولي ولي العهد يكشف عن مشاريع عملاقة قبل نهاية العام الحالي
- التجارة تستدعي لعبة أطفال قاتلة
- صور: رسالة تقديم الاختبارات في رمضان تغزو جروبات المعلمين.. إليك نص الرسالة وتعليق التعليم عليها!
- إسقاط مستفيدي الضمان الذين يملكون سيارتين.. حسابات العمل تؤكد ومتحدثها ينفي
- نشروا الأوبئة ومارسوا الدعارة.. مقترح بمجلس الشورى يهدد 5 مليون وافد بالمملكة!