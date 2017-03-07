تناقل العديد من مستخدمي التواصل الإجتماعي ”تويتر” بمحافظة العرضيات رسمه حزينة للطالبة سميرة شراحيلي معبرة فيها عن رحيل والدتها التي ذهبت ضحية حادث مروري على طريق العرضيات بنمرة.
الطالبة سميرة التي تدرس بالصف الثالث متوسط عبرت عن مدى حزنها وتأثرها من الحادث برسم هذه اللوحة وقد تناقل الصورة الكثير من المواطنين بالمحافظة وخارجها..بحسب مزمز
الجدير بالذكر ان طريق العرضيات “الموت” قد حصد الكثير من آرواح المواطنين في ضل عدم ازدواج الطريق أو صيانته ولازالت المعناه مستمرة من ذلك الطريق وصمت وزارة النقل كثيرا.
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