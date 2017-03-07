هاجم الإعلامي سعود الصرمي رئيس نادي الهلال ولاعبيه نواف العابد وكذلك كارلوس ادواردو متهمهم بأنهم السبب في الأحداث التي شهدها الكلاسيكو في إطار الجولة 20 بدوري جميل للمحترفين، والمباراة التي كانت بين فريقي الاتحاد والهلال.
وكتب الإعلامي سعود الصرمي في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة تويتر “إذا لم تعاقب لجنة الإنضباط نواف العابد و البرازيلي إداردو بالوقف حتى نهاية الموسم لإفسادهم مع سبق الإصرار الكلاسيكو . فعلى الرياضة السلام”
وأضاف الإعلامي سعود الصرمي في تغريدته “إعتذار رئيس الهلال لجماهير و الكيان الإتحادي عن ما بدر من العابد و ادواردو لن يكون مقبولا إذا لم يكن مصحوبًا بقرارات إنضباطية تعزز للروح الرياضية”..بحسب مزمز
وفي نهاية تغريدتها على موقع تويتر كتب الإعلامي سعود “الفارق بين الهلال و إشاعة الروح الرياضية… مثل الفارق بين … الخير … و الشر .. الهلال .. محور الشر في ملاعبنا”
على فكرة هذا المبرر لوقف لاعب النصر.
لن تجد له مكان
في ما قام به
العابد و إداردو
فالعدالة منحت ‘إجازة’ إستثنائية
لآن المتضرر فريق المعازيب؟ pic.twitter.com/iC4CFgA6YA
— سعود الصرامي (@L9arami) March 6, 2017
إعتذار رئيس الهلال
لجماهير و الكيان الإتحادي عن ما بدر من العابد و ادواردو
لن مقبولا
إذا لم يكن مصحوباً بقرارات إنضباطية تعزز للروح الرياضية
— سعود الصرامي (@L9arami) March 6, 2017
إذا لم تعاقب لجنة الإنضباط
نواف العابد
و البرازيلي إداردو بالوقف حتى نهاية الموسم
لإفسادهم #الكلاسيكو ..
مع سبق الإصرار.
فعلى الرياضة السلام
— سعود الصرامي (@L9arami) March 6, 2017
الفارق بين الهلال و إشاعة الروح الرياضية…
مثل الفارق بين …
الخير …
و الشر ..
الهلال ..
محور الشر في ملاعبنا..#محور_الشر
— سعود الصرامي (@L9arami) March 6, 2017