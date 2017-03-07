أكد فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أن ما تم تداوله حول إجراء مبارك اتصالات بمسؤولين سعوديين لطلب زيارة لرغبته أداء مناسك الحج مجددا، عارٍ تماما عن الصحة.
وأوضح في حديث لوسائل إعلامية مصرية مساء اليوم الاثنين أن مبارك ما زال في حكم الحبس في إطار القضية المتهم فيها بقتل المتظاهرين في 25 يناير، والتي حصل فيها على حكم بالبراءة، لافتاً إلى أنه في انتظار الصيغة التنفيذية لحكم الإفراج عنه والتي لم تخرج حتى الآن.
يشار إلى أن صحيفة “الأخبار” اللبنانية كانت قد نشرت خبرا نقلًا عمن وصفتهم بـ “مصادر مصرية”، أن مبارك بعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، نهاية الأسبوع الماضي، أجرى اتصالات بمسؤولين سعوديين أبلغهم فيها رغبته بزيارة المملكة و أداء مناسك الحج على حسابه الخاص.
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