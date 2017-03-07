كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، عن مبادرة أطلقتها الرئاسة تقضي بالتحاق كل مستجد من الأعضاء في العمل الميداني للهيئة بدبلوم مدته عام دراسي كامل.
وأكد الدكتور السند أنه لن يمارس أي عضو من أعضاء الهيئة الميدانيين العمل حتى يتجاوز مرحلة الدبلوم الذي تم إقراره وما يترتب من اشتراطات وضعتها الرئاسة..بحسب مزمز
وأبان أن دراسة مرحلة الدبلوم ستتم في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام أو المعهد العالي للأمر بالمعروف في جامعة أم القرى، لافتاً إلى أن الهيئة رفعت لمجلس الوزراء طلب السماح للأعضاء بإيفادهم بعد التعيين مباشرة للدبلوم التعليمي دون الانتظار مدة سنتين.
وأضاف السند وفقاً لـ “الإخبارية” أن الهدف من الدبلوم إكساب الأعضاء المهارات الشرعية والنظامية التي تؤهلهم للقيام بمهامهم وفقاً للمقتضى الشرعي الصحيح.