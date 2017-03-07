قال مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية والبعثات وشؤون الجامعات المصرية، الدكتور حسام الملاحي، أنه تم الاتفاق مع سفير المملكة بمصر أحمد عبدالعزيز قطان، على إرسال 2000 طالب سعودي لمصر، على نفقة الحكومة السعودية، كمنح تعليمية.
وأوضح الملاحي، أنه تم إرسال حتى الآن 700 طالب، ومن المنتظر أن يصلوا لـ10 آلاف طالب، خلال الفترات المقبلة.
وأضاف الملاحي، أن هناك عددًا من الدول متوقفة عن إرسال المنح التعليمية لمصر منذ سنوات، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي توقفت عن إرسال مبتعثيها إلى مصر منذ ما يقرب من 12 عاما.
وأشار الملاحي إلى أن الطلاب السعوديين يدرسون بمصر على نفقتهم الخاصة، وعددهم يقارب 4 آلاف طالب بحسب صحيفة صدى.
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