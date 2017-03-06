كشف ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن أن مشاريع عملاقة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي، بهدف تحفيز الاقتصاد وزيادة عجلة النمو.
وأوضح أن هناك خطوات جادة لتوطين الصناعات واستغلال موارد المملكة لدفع عجلة الاقتصاد، مضيفاً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن “برنامج حساب المواطن” سيعمل على تعويض المواطنين المتضررين من الإصلاحات الاقتصادية، خاصة الطبقة المتوسطة والأقل منها.
جاء ذلك في بيان أصدره وفد ضم أعضاء 10 غرف تجارية حول نتائج لقاء جمعهم مؤخراً مع الأمير محمد بن سلمان، وتم خلاله طرح جملة من التحديات والمعوقات التي تعترض القطاع الخاص بسبب بعض السياسات والإجراءات الحكومية.
وذكر البيان أن ولي ولي العهد أشار إلى استثمار الدولة في شركة “سوفت بنك”، لافتا إلى أن الدولة اشترطت عليها إقامة مصنع بالمملكة لكل استثمار تقوم به في هذا المجال.
وأبان أن الدولة تسعى من خلال ذلك لتوطين التقنيات الجديدة بالمملكة، إضافة للعمل على توطين صناعة السيارات، مشيراً إلى أن ذلك سيتيح الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، ويساعد على توازن الميزان التجاري.
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