ينتظر مجلس إدارة نادي الاتحاد عقوبات متوقعة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الوطني لكرة القدم بعد الأحداث التي شوهت أحداث المباراة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الهلال، أحرزها مهاجم الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو، هدفا في مرمى الاتحاد، ما أغضب جماهيره التي قامت على إثرها بإلقاء قوارير المياه الفارغة على أرضية الملعب.
واستمر تصرف جماهير الاتحاد حتى بعد هدف الهلال الثاني الذي سجله السوري عمر خربين حينما كان يحتفل بهدف الفوز، وما زاد من غضب الجماهير تصرف لاعب وسط الهلال نواف العابد بعد إحرازه الهدف الثالث والاحتفال أمام مدرجات الاتحاد التي استمرت في تصرفها وتسبب ذلك في تدخل لاعبي الاتحاد بالاشتباك مع العابد وكان في مقدمتهم المدافع أحمد عسيري متذمرًا من تصرفه أمام الجماهير مما استدعى إنهاء الحكم للمباراة.
ووفقا لـ”عاجل” فإنه من المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط عقوبات مالية وإدارية ستطال الجماهير وعدد من اللاعبين في الاتحاد بعد رمي الجماهير قوارير المياه والاشتباكات لبعض لاعبي الاتحاد.
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