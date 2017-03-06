أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، الاثنين (6 مارس 2017) عن استدعاء لعبة الأطفال “Oball Rattle”؛ لوجود خطر اختناق الأطفال بسبب احتمالية كسر الجزء البلاستيكي الخارجي؛ ما قد يؤدي إلى خروج الحبيبات.
ودعت الوزارة كل من يملك المنتج، إلى التوقف فورًا عن استخدامه، وإلى إعادته لمنفذ البيع واسترداد كامل مبلغ الشراء..بحسب مزمز
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