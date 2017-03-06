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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة أظهرت الشيخ صالح اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء، وهو مريض باستراحته بالرياض..بحسب مزمز
وأبرزت الصورة الشيخ وهو جالس على كرسي داخل استرحته. يذكر أن اللحيدان تعرض لمرض ويعالج منه.
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