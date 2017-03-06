اضطر شاب يدعي نوح المطيري إلى النزول إلى العمل وبيع الجباتي والكرك لعابري الطرق والمتنزهين، بعدما يأس في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته العليا.
وأكد المطيري أنه من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة المالية والمصرفية من جامعة العلوم التطبيقية الأهلية بالأردن، كما أنه يجيد أربع لغات (الإنجليزية، والألمانية، والروسية، والتركية).
وقال المطيري لـ “الوطن”، إنه تقدم لعدة وظائف، ولكنه لم يجد ردًا حتى اللحظة، ما اضطره للنزول للشارع والسعي إلى الرزق، موضحًا أنه لا يستطيع أن يجلس في البيت ويطلب المال من عائلته.
وأضاف الشاب: “العمل ليس بالأمر الصعب، إنما الاستسلام للبطالة، فأنا أسعى للعمل في أي مجال حتى تتحسن الظروف وأحصل على الوظيفة المناسبة”.
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