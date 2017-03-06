أقرت محكمة الاستنئاف بجدة سجن خمسة أفراد أدينوا في واقعة ترويج مخدرات داخل سجن بريمان باستخدام طائرة شراعية من نوع “فانتوم”.
وقضت الأحكام بسجن المتهمون الخمسة 35 عامًا والجلد 3400 جلدة، موزعة عليهم، فيما وقعت المحكمة على زعيم المجموعة النصيب الأكبر من العقوبة بسجنه 15 عامًا و1500 جلدة .
ونص قرار المحكمة على إعادة محاكمة متهم لبناني الجنسية وجهت له المحكمة بيع طائرات شراعية لزعيم العصابة وثبوت علاقته بالعصابة، وذلك بعد أن قبلت طعنه ضد حكم قضى بسجنه عشر سنوات وفقاً لـ”عكاظ”.
وخففت المحكمة أحكامها ضد المتهمين من القتل إلى السجن وذلك لعدم ثبوت الأدلة القطعية للاتهام، كما شملت الأحكام مصادرة الطائرة التي حاول المتهمون من خلالها ترويج المخدرات داخل عنابر السجن، بالإضافة إلى مصادرة جميع أجهزة الجوالات المستخدمة مع الجناة.
وكشفت حيثيات القضية أن المتهمون حاولوا الترويج للمخدرات بمباني عنبري السجن رقم 807 بقسم الإصلاحية، بعدما استطاع شقيقا زعيم العصابة التحكم بالطائرة وإنزالها عليهما.
وأوضحت الحيثيات أن مشاهدة أحد حراس السجن هبوط الطائرة على الأرض، كشف المحاولة، وأطلق الحارس الصافرة لتنبيه الحراس الأرضيين الذين تمكنوا من حجز الطائرة.
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