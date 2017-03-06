أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أكثر من حساب لها بمواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم استبعاد مستفيدي الضمان الذين يملكون أكثر من سيارة، وذلك في حال كانت السيارة الثانية مستخدمة لأغراض تجارية.
وقال حساب الوزارة الرسمي، وحساب خدمة العملاء التابع للوزارة بموقع “تويتر” في تغريدات رداً على استفسارات مغردين إنه في حال كانت السيارة معدة للتجارة يسقط حق المستفيد في الضمان.
يذكر أن خالد أبا الخيل الناطق الرسمي للوزارة كان قد نفى في تغريدة نشرها في حسابه بموقع “تويتر” صحة ما يتم تداوله حول إعداد الوزارة دراسة لإسقاط مستفيدي الضمان الذين يملكون أكثر من سيارة.
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