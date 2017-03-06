تداول نشطاء يمنيون، أمس الأحد، صورا للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، أثناء زيارته لأحد المصابين في مستشفى بصنعاء.
ووفقا لموقع عاجل قال ناشطون، إن المصاب الذي ذهب المخلوع للاطمئنان عليه، هو طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيقه، وقائد القوات الخاصة (سابقا).
وأكدت مصادر، أن طارق أصيب بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في معسكر خالد خلال الأيام الماضية.
ويعتبر طارق صالح، الرجل العسكري الثاني لدى الرئيس السابق؛ حيث كلفه بإدارة المعارك وتوجيه وتدريب الكتائب والوحدات العسكرية فيما كان يعرف بـ”الحرس الجمهوري”.
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