كشفت مصادر قريبة من إدارة الاتحاد السعودي، عدم صحة صورة أظهرت حاتم باعشن رئيس نادي الأتحاد يقذف الجماهير بالحذاء مشددين على أن الصورة المتداولة تمت معالجتها بواسطة الفوتوشوب.
وتداول مغردون سعوديون صورة لرئيس نادي الاتحاد يلقي حذاءه على الجماهير. وكانت جماهير الاتحاد قد ألقت بالأحذية وزجاجات المياه على أرضية الملعب لمهاجمة لاعبي الهلال اعتراضاً منها على الهدف الأول للفريق الأزرق الذين قالوا عنه أنه هدف غير أخلاقي بالمرة..بحسب مزمز
إلى ذلك، هاجم حاتم باعشن، الحكم السويدي يوناس إريكسون، الذي أدار مباراة فريقه مع ضيفه الهلال في المرحلة العشرين لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم أمس الأحد.
وقال باعشن، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، الذي انتهى بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدف “الانفلات حدث من الفريقين، وليس من لاعبي الاتحاد فقط ولكن من لاعبي الهلال ايضًا”.
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