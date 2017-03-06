أعلن الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى، أن المجلس بصدد مناقشة “نظام لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة”، في جلسته المقبلة.
وأضاف فاضل (وهو مقدم المقترح): “يتعين على المجلس تكوين لجنة في وزارة الداخلية لترحيل خمسة ملايين أجنبي استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة”.
وأوضح فاضل لـ “الحياة”، أن أعداد كبيرة من المهاجرين جاءوا بهدف الاستيطان الدائم أو الإقامة المتواصلة، مؤكدًا أنها غير مشروعة ومخالفة لكل القوانين والنظم الدولية.
ورأى فاضل أن بقاء هذه الفئة في المجتمع السعودي على النحو الموجود حاليًا له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية وبالغة الخطورة.
وأكد عضو الشورى أن المملكة تأذت من وجودهم كثيرًا، موضحًا أن معظم أقسام الشرط تنوء بمشكلاتهم وقضاياهم، منها التزوير، والترويع والقتل، وترويج المخدرات، والدعارة، والسرقة، والشعوذة، ونشر الأوبئة.
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