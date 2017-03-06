أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد عضو شرف الهلال عبر برنامج “أكشن يادوري”: ردة الفعل من لاعبي الاتحاد على اللاعب المصاب لم تثبت خطورة الإصابة ليتوقف اللعب، وأضاف “لم نرى الجهاز الطبي يدخل للاعب المصاب بعد تسجيل الهدف الهلالي ثم قام الاعب وهو سليم بعد10 ثواني”، وأضاف “أعتقد أن اللاعب ياسين حمزة وقع على الأرض لعدم قدرته على إنهاء الهجمة”..بحسب مزمز
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