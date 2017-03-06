أغلقت السلطات المختصة طريق المدينة المنورة– تبوك أمام المركبات لتسرب كامل حمولة نفطية سريعة الاشتعال تزن 32 طنا من البنزين ؛ جراء حادث اصطدام بين 3 مركبات وناقلة على الطريق.
قال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادث مروري بطريق المدينة- تبوك، مشيرا إلى أنه تم توجيه الفرق للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث تصادم 3 مركبات بناقلة وقود (بنزين)؛ ما أدى إلى انكسار الصمامات الخلفية وتسرب كامل الحمولة 32 طنا) .
وأضاف إلى أنه تم احتواء الحادث عن طريق فرقة التدخل والرغاوي لعمل طبقة عازلة عن مصادر الاشتعال وإغلاق المنطقة من قبل الجهات الأمنية لمنع المركبات من العبور من موقع الحادث..بحسب مزمز
ولفت إلى أنه تم إزالة الخطورة عن الموقع وتسليمه لجهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
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