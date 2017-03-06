أكد رئيس وزراء ماليزيا، محمد نجيب عبدالرزاق، أنه تعرف أكثر على خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته إلى ماليزيا، والتي جاءت ضمن جولة الملك سلمان الآسيوية..بحسب مزمز
وقال في حواره على قناة “العربية” في برنامح “مع تركي الدخيل”، “وجدت خادم الحرمين شخصاً يتميز بالكثير من الجاذبية والدفء والرعاية، ولديه اطلاع واسع لا سيما بالتاريخ ورغبة كبيرة في تشجيع التعاون”.
وأردف: “أكن له احترامًا كبيرًا لما يتميز به من دور قيادي. وقد غامرت بطلب التقاط صورة سيلفي مع الملك سلمان. وفوجئت مسرورًا بقبول الملك سلمان لهذا الطلب. فأخذت السيلفي معه وقلت في نفسي هذه فرصة تمكنني من إظهار الملك سلمان للجميع بصورة مختلفة جدًّا لأنه في الواقع شخص لطيف جدًّا، أردت أن أظهر الجانب الإنساني في الملك سلمان وهو جانب لا يظهر جليًّا أحيانًا عندما نتقيد بمتطلبات البروتوكول وأمور أخرى تعوّدنا عليها”.
واستكمل عبدالرزاق “خاطرت نوعًا ما بنشر السيلفي على تويتر. لكن الصورة لاقت ترحيبًا مذهلًا على ما يبدو في ماليزيا والمملكة العربية السعودية على حد سواء”.
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