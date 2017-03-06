كشف عدد من الشباب ما مروا به من تجارب حول موضوع الارتباط، وخاصة عند التقدم لخطبة فتاة ، موضحين أسباب رفض الفتيات لهم بعد الرؤية الشرعية.
وكشف شاب يُدعى “ناصر” (28 عاماً)، أنه رُفض حينما تقدم للزواج من فتاة بسبب وزنه الزائد؛ حيث قال له والدها في اتصال هاتفي: “البنت رافضة الزواج منك بسبب وزنك الزائد تقول ما أبغي دب جسمه مترهل”، مضيفاً أنه شعر وقتئذ بألم وصفه بالدب لأول مرة، على الرغم من سماعه لهذا الوصف كثيراً، فقرر بعد ذلك الخضوع لعملية ربط معدة؛ حتى يتسنى له تغيير حياته.
وقال شاب ثلاثيني يدعى “عبدالله”، أنه تقدم لطلب الزواج 3 مرات وتم رفضه وكانت الأعذار واهية، مشيراً إلى أنه قرر الإقدام على الزواج؛ بسبب إلحاح والدته، خاصة أنه كان مستقراً في وظيفته ودخله المادي جيد موضحاً أن المرة الأولى سأله والد الفتاة عما إذا كان يدخن أم لا، فأجاب بالإيجاب، مستغرباً من السؤال الذي رأى أنه لا علاقة له بالزواج، لافتاً إلى أن والد الفتاة سأله بأسلوب عنيف عن مدى حبه للسفر إلى خارج المملكة؛ ليشعر حينها بأنه يخضع لتحقيق قاسٍ، ومع ذلك أبلغ بالرفض لأسباب واهية وفي المرة الثالثة استفسر أهل الفتاة عن مدى قدرته على السفر معها إلى الخارج في بعثة دراسية، فأوضح لهم أن عمله لا يسمح ولا يستطيع ترك والدته، ليأتيه الرد بأن الزواج قسمة ونصيب.
وأوضح شاب يُدعى عبدالإله محمد، إنه تأثر نفسياً؛ بسبب رفضه مرتين؛ ففي المرة الأولى التي تقدم بها للخطبة وضعت له الفتاة عدة شروط تعجيزية، من بينها تسجيل منزل باسمها فيما أشار محمد إلى أنه حينما تقدم للخطبة في المرة الثانية عن طريق خطابة طلبت الفتاة صورته، وحينما رأت الصورة أبدت رفضها بصورة مباشرة، مؤكداً أنه لن يفكر في الزواج مرة أخرى حال رفضه في المرة الثالثة، أو يفكر في الزواج من فتاة غير سعودية بحسب صحيفة المرصد.
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