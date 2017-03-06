يُقام على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بين يومي 17- 18 مارس 2017م أقوى عرض ترفيهي مخصص لفئة الشباب.
ووفقا لموقع سبق يُعتبر عرض “مونسترجام”، وهو العرض القادم من الولايات المُتحدة الأمريكية الأكثر ترفيهاً وتشويقاً؛ حيث يشارك في هذا العرض أقوى ثماني شاحنات في العالم، ويبلغ وزن الشاحنة الواحدة خمسة أطنان، وأربعة أمتار من الطول، ويقود هذه الشاحنات المتوحشة أمهر السائقين المحترفين في التعامل في مثل هذه الاستعراضات.
وتقوم هذه الشاحنات بتدمير عدد كبير من السيارات الصغيرة أثناء الاستعراض، بالإضافة للقيام بالعديد من استعراض مهارات السائقين.
وتقدّم الشركة المنظمة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه هذا الاستعراض؛ استمراراً للبرامج الترفيهية، حسب الخطة المعتمدة لدى الهيئة العامة للترفيه؛ لتقديم العديد من البرامج التي توائم مختلف شرائح المجتمع، وتلبي كل رغبات الجماهير السعودية.
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