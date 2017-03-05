تدخل السعودية في حالة جوية ماطرة نهاية الأسبوع الحالي، تشمل مناطق الشمال ومناطق أخرى، بحسب ما توقعه محلل الطقس عبدالله الحربي.
وأوضح الحربي أن تحديثات حالة آخر الأسبوع تشمل أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل القصيم، شمال وغرب الوسطى، الشرقية والكويت.
من جانبه، توقع محلل الطقس “كاشيرو”، على وجود حالة جوية قوتها فيها شبه بالحالة السابقة ولكنها أكثر تطورًا، نهاية الأسبوع من الجمعة، وفقًا لـ “سبق”.
ووافقهما الرأي المهتم بأحوال الطقس “مرفأ”، الذي أعلن عن وجود حالة جوية ماطرة على أجزاء من السعودية، تكون غزيرة على الشمالية في الفترة من 11 حتى 13 مارس.
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