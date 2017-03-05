قال المواطن راشد آل شيبان، والد الطفل محمد ذي الثمانية أشهر الذي توفي بعد ساعات من دخوله مستشفى نجران العام، مع أنه كان مصاباً بالرشح، إن حالة ابنه كانت مستقرة حينما دخل المستشفى، لكن الأطباء أخبروه بأن عضلة قلب ابنه ضعيفة، إلى جانب تعرضه لارتفاع في السكر وحموضة في الدم.
وأضاف آل شيبان، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الطبيب الذي أكد له في البداية أن الأمر بسيط وتحت السيطرة، كان رد فعله عقب وفاة ابنه غريباً؛ حيث رفض الحديث معه وشرح أسباب الوفاة وأخبره أنها أمور سرية خاصة بالمستشفى؛ الأمر الذي دفعه للتقدم بشكوى لصحة نجران.
وأكد راشد آل شيبان أنه واثق من تعرض ابنه لخطأ طبي؛ لأنه لا يعاني من أي أمراض في السكر أو الدم أو القلب، مطالباً بإعلامه بالإجراءات العلاجية التي خضع لها ابنه وأدت لإصابته بالاختناق، ومحاسبة الكادر الطبي الذي تسبب في الوفاة..بحسب مزمز
من جانبه، قدم مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة نجران أحمد الكستبان تعازيه لوالد الطفل محمد آل شيبان، مبيناً أن مدير صحة نجران وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بدأت مهامها الأسبوع الماضي، وستنتهي من تحقيقاتها خلال الأيام المقبلة وستبلغ والد الضحية بالنتائج.