قررت إدارة التعليم بمنطقة جازان إيقاف المعلم، الذي اعتدى على أحد الطلاب وتسبب في قطع جزء من أذنه، عن التدريس، وأمرت بتحويله إلى العمل الإداري، لحين صدور العقوبة النهائية بحقه، فيما طلب المعلم التقاعد.
وقال المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف وفقا لـ”عكاظ”، إن المعلم طلب التقاعد بعد 28 عاماً من الخدمة، لافتاً إلى أن إدارة التعليم ستنظر في طلبه.
ووصف عطيف ما حدث بالـ”حالة فردية”، مؤكداً أن الإدارة ستعالج القضية بالقانون وليس بالعاطفة رغم تنازل والد الطالب عن الحق الخاص به.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق في الواقعة المشكلة من إدارة تعليم جازان أنهت تحقيقاتها، وستعلن في بيان تفصيلي العقوبات النهائية.
وكانت إدارة التعليم بمنطقة جازان قد أعلنت الإثنين الماضي فتحها تحقيقاً في واقعة اعتداء معلم بالضرب على طالب في الصف الأول الابتدائي بمدرسة مجعر بمحافظة صامطة، وقطع أذنه بقلم رصاص، فيما بادر والد الطالب بتقديم شكوى للجهات الأمنية.
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