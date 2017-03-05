بحثت صحيفة The Telegraph البريطانية في مختلف البلدان حول العالم عن أي مجال تحتل كل دولة المركز الأول، وخرجت بالقائمة التالية:
الولايات المتحدة الأميركية
تتميز بتناول اللحوم، وامتلاك الأسلحة، وصنع رجال الأعمال فاحشي الثراء.
تتصدر الولايات المتحدة قوائم عديدة، فهي تتناول الكمية الأكبر من اللحوم بالعالم؛ إذ تقدر الكمية التي يتناولها الفرد من اللحوم، 120 كيلوغراماً سنوياً، ما وضعها في مركز متقدم على دول أخرى، مثل الكويت وأستراليا.
كما تمتلك معظم الأسلحة في العالم؛ إذ تحتوي على 112.6 سلاح لكل 100 مواطن؛ وتأتي صربيا في المركز التالي بعدد 75.6 قطعة سلاح، كما أن بها معظم مطارات العالم، ويبلغ عددها 13513 مطاراً.
بينما يبلغ عدد المليارديرات في الولايات المتحدة 540 مليارديراً، ويبلغ عدد البراكين فيها 173 بركاناً.
فنزويلا
تتميز برخص البنزين، والفائزات بلقب ملكة جمال العالم.
بفضل سياسة الدعم الكثيف، وفقاً لموقع تحليل الوقود Global Petrol Prices، تبلغ تكلفة لتر البنزين في فنزويلا 0.01 دولار فقط، أي ما يعادل 1% فقط من متوسط التكلفة العالمي الذي يبلغ 0.97 دولار، محققةً فرقاً كبيراً بينها وبين صاحبة المركز الثاني، المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ تكلفة لتر البنزين فيها 0.24 دولار.
وخرجت من فنزويلا 6 فائزات بلقب ملكة جمال العالم، ما جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً عن المملكة المتحدة التي فازت بـ5 ألقاب، والهند التي فازت بـ5 ألقاب أيضاً، والولايات المتحدة التي فازت بـ3 ألقاب.
تحتوي فنزويلا على أكبر محمية طبيعية مقارنةً بإجمالي مساحة أراضيها؛ إذ بلغت تلك النسبة 53.9% من إجمالي مساحتها، وتأتي سلوفينيا في المركز التالي بنسبة 53.6%.
آيسلندا
تتميز بتدخين الأعشاب المخدرة، والمساواة بين الجنسين.
وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يبلغ عدد مدخني الماريغوانا في آيسلندا 18.3% من عدد السكان تقريباً، وهو ما يضعها على رأس القائمة، وتأتي بعدها الولايات المتحدة بنسبة 16.2% من عدد السكان، ثم نيجيريا بنسبة 14.3%.
وتحتل آيسلندا أيضاً المركز الأول في المساواة بين الجنسين، متفوقةً على دول أخرى، مثل النرويج وفنلندا والسويد، في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتستهلك آيسلندا أيضاً أكبر كمية كهرباء للفرد، متخطيةً كلاً من النرويج والبحرين. ولا يعني بالضرورة الاستهلاك المرتفع للكهرباء، زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ إذ إن بعض أكبر مستهلكي الكهرباء في العالم، هم أيضاً بعض أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
فآيسلندا بقدر استهلاكها الشديد للكهرباء، فهي تعد أيضاً واحدة من البلدان الرائدة على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الحرارية الجوفية، أي إن الكثير من الكهرباء التي تستهلكها آتٍ من مصادر متجددة.
كوستاريكا
تتميز بالسعادة!
تعد كوستاريكا أكثر البلدان بهجة على وجه الأرض، وذلك وفقاً لمؤشر السعادة العالمي السنوي، والذي صدر عام 2016.
ويُصنف التقرير 140 دولة وفقاً “للأمور الأكثر أهمية”، بعيداً عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد والناتج المحلي الإجمالي، ويُعتمد بدلاً من ذلك كلياً في التصنيف على “مدى تحقيق الدول حياة طويلة سعيدة مستدامة”.
وهو ما يعني أن دولاً مثل سويسرا والدنمارك وأستراليا، والتي جرت العادة على اعتبارها من بين الدول الأفضل للعيش فيها، قد هبطت للمراكز الـ24 والـ32 والـ105 على التوالي، بينما تتصدر كوستاريكا قمة تلك الدول للعام الثاني على التوالي، تليها المكسيك وكولومبيا.
فرنسا
تتميز بنجوم ميشلان والسياحة.
يزور الناس فرنسا أكثر من أي بلد آخر على وجه الأرض، فقد بلغ عدد زوار فرنسا عام 2015، 84.5 مليون زائر، بينما أتت الولايات المتحدة في المركز الثاني، تليها إسبانيا والصين وإيطاليا.
يرجع السبب في ذلك، إلى أن فرنسا تحتوي على كل شيء، بما في ذلك الجبال للتزلج والتنزه، والشواطئ للاستلقاء عليها، والقصور والمدن الحضارية للاستكشاف، والمطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان أكثر من أي دولة أخرى.
جزر المالديف
تتميز بالطلاق، ومن المفارقات العجيبة أن الجزر التي تشتهر بقضاء شهر العسل فيها!
سجلت معدل طلاق يقدر بـ10.97، ما أكسبها التسجيل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن المواطِنة المالديفية تحصل على الطلاق بمتوسط 3 مرات ببلوغها سن الثلاثين.
سان مارينو
تتميز بالطرق الآمنة.
تعد سان مارينو المكان الأكثر أمناً للقيادة على مستوى العالم، فوفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، هناك صفر حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، بينما الدول الأكثر خطورة، هي إريتريا بمعدل 48.4.
ويعد هذا البلد الصغير أيضاً إحدى 4 دول لا تحتوي على الغابات مطلقاً، وذلك وفقاً لتعريف البنك الدولي، بينما الدول الأخرى هي قطر وعمان وغرينلاند.
لا تحتوي سان مارينو على أي محميات طبيعية، وتعد واحدة من 45 دولة غير ساحلية على مستوى العالم.
كوريا الجنوبية
تتميز بسرعة الإنترنت، وتغطية شبكات الجيل الرابع.
يجب على مدمني الإنترنت التوجه إلى كوريا الجنوبية؛ إذ إن بها أعلى متوسط لسرعة الاتصال بالإنترنت في العالم، ويأتي بعدها في الترتيب كل من آيرلندا وهونغ كونغ والسويد.
ووفقاً لموقع OpenSignal، يتوافر في كوريا الجنوبية أفضل تغطية لشبكات الجيل الرابع، ويأتي بعدها كل من اليابان وليتوانيا.
الهند
تتميز بالنباتيين، والحياة الرخيصة، والإجازات الرسمية.
تستهلك الهند وجارتها بنغلاديش أقل كميات من اللحوم في العالم؛ إذ يتناول الفرد في البلدين 4.4 كيلوغرام، و4 كيلوغرامات فقط على التوالي.
وتعد الهند كذلك أرخص دولة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لدراسة أجراها موقع Numbeo على قرابة 50 بنداً، تتضمن تشكيلة متنوعة من أماكن السكن، والطعام والشراب لدى المتاجر والمطاعم، والملابس، وأجرة سيارات الأجرة، والأنشطة الترفيهية، والخدمات، وفواتير الإنترنت والهواتف الجوالة.
أضف إلى ذلك، أن الهند تتمتع بـ18 يوماً من العطلات الرسمية في العام أكثر من أي بلد آخر.
مصر
تتميز بالبرغر الرخيص.
قد يتشابه مذاق ساندويتش بيغ ماك في أنحاء العالم كافة، إلا أن سعرها يختلف بشكل كبير.
يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه من اللحوم في مصر؛ إذ يمكنك الحصول على 3 شطائر بيغ ماك، والتي تحتوي على 6 شرائح من اللحم، مقابل 4.38 دولار فقط.
بينما تعد أغلى دولة في الحصول على المقدار نفسه هي سويسرا؛ إذ يبلغ سعره هناك 6.35 دولار.
نيوزيلندا
تتميز بالمودة والجمال.
يمنح مؤشر ليغاتوم للرفاهية، والذي يعد جزءاً من التقييم السنوي للرفاهية العالمية، دول العالم نقاطاً وفقاً لـ100 فئة؛ مثل: قوة العلاقات الشخصية، والمشاركة المدنية، وشبكات الدعم الاجتماعي.
يوضح المؤشر أن أستراليا هي الجانب الأكثر مودة اجتماعية في العالم، جنباً إلى جنب مع نيوزيلندا التي تحتل المركز الأول في القائمة العالمية؛ إذ تأتي أستراليا في المركز الثاني. بينما أخذت كندا، على الجانب الآخر من العالم، المركز الثالث.
كما اختيرت نيوزيلندا أيضاً، أفضل دولة في الاستقصاء السنوي لجوائز السفر؛ إذ صوّت لمصلحتها أكثر من 70 ألف قارئ 4 سنوات على التوالي.
أندورا
تتميز بتناول النبيذ، والقمم الجبلية.
هناك مقولة شهيرة تقول إن معظم مدمني شرب النبيذ يذهبون إلى أندورا. فوفقاً لمعهد النبيذ، استهلكت البلاد نحو 4 ملايين لتر من النبيذ خلال عام 2014.
وتشتهر أندورا بأماكن بالتزلج على الجليد، وملاذ الإعفاءات الضريبية؛ إذ يمكن أن يكون ذلك الاستهلاك الكبير من المشروب في شكل الأنشطة المقامة بعد التزلج على الجليد، والتسوق المعفى من الجمارك.
وتعد أندورا أيضاً أكثر الدول الأوروبية ارتفاعاً؛ إذ يبلغ متوسط ارتفاعها نحو 1996 متراً عن مستوى البحر.
روسيا البيضاء
تتميز بالخمور، والسجائر.
تعد روسيا البيضاء الدولة الأكثر ثمالةً؛ إذ يستهلك كل مواطن فيها قرابة 17.5 لتر من المشروبات الكحولية سنوياً، وتحل مولدوفا بالمركز الثاني، بينما يتبعها في الترتيب كل من ليتوانيا وروسيا.
أما عن استهلاك السجائر، فتحتل بيلاروسيا المركز الثاني؛ إذ تتربع مونتنغرو (الجبل الأسود) على قمة القائمة.
ميانمار (بورما)
تتميز بالسخاء.
وفقاً لمؤشر العطاء العالمي لمؤسسة المساعدات الخيرية لعام 2016، تعد ميانمار (بورما) أكثر بلاد العالم سخاءً، متغلبةً بذلك على الولايات المتحدة وأستراليا.
فوفقاً لدراسة أجرتها المؤسسة، 91% من مواطني ميانمار دفعوا أموالاً للمؤسسات الخيرية خلال العام السابق، بينما قال 62% إنهم قدموا المساعدة للغرباء، كما قام 55% منهم بالانخراط في أعمال تطوعية.
وقد جاء في التقرير: “قد يرجع السبب في هذه النتيجة المرتفعة إلى الشعائر البوذية التي يمارسها نسبة كبيرة من السكان في ميانمار؛ إذ يتبرع معتنقو هذه البوذية، لدعم أولئك الذين يعيشون حياة الرهبنة، والتي تعرف باسم سانجا دانا”.
سورينام
تتميز بالأشجار.
وفقاً لتقرير البنك الدولي، تعد سورينام هي الدولة التي تغطي الغابات النسبة الأكبر من مساحتها في العالم؛ إذ تغطي الأشجار ما نسبته 95% من مساحة البلاد.
غرينلاند
تتميز بالعزلة؛ إذ تبلغ الكثافة السكانية الرسمية في غرينلاند 0.0، مقرَّبةً إلى أقرب رقم عشري.
إذ يقطن في أكبر جزيرة بالعالم قرابة 56000 نسمة. هذه الأراضي الشاسعة كانت مأهولة بالسكان منذ نحو 4500 عام، فهناك شواطئ جبلية، ومضايق بحرية زرقاء.
هولندا
تتميز بالطول.
يعد طول الرجل الهولندي النموذجي 1.838 متر، بينما متوسط طول السيدات 1.699 متر، وهو ما يجعلهم الأمة الأطول على وجه الأرض.
ويأتي بعد هولندا كل من مونتنغرو (الجبل الأسود)، والدنمارك، والنرويج، بينما الأمة الأقصر على وجه الأرض، إندونيسيا.
أفضل ما في بعض الدول الأخرى
– بوتان هي أعلى دولة في العالم.
– يعيش في موناكو أكبر نسبة من المسنين بالعالم، بينما النيجر يعيش فيها أكبر نسبة صغار سن في العالم.
– اليابانيون هم الأطول عمراً، بينما يموت مواطنو سيراليون في سن مبكرة.
– كونغ هي الدولة الأكثر مدنية، بينما إثيوبيا الأقل مدنية.
– الصين هي الأقل عدداً في تحدث الإنكليزية.
– تقع في إيطاليا معظم مواقع التراث العالمي.
– أطول خط ساحلي في العالم يقع بكندا.
– جزر برمودا هي أغلى مكان على وجه الأرض.
– أخرجت جزر فارو أكثر الفائزين بجوائز نوبل بالنسبة لعدد السكان.