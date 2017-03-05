قامت إدارة مطار جدة بفرض عقوبات على الخطوط الجوية الدولية الباكستانية وذلك على خلفية وصول جميع رحلات الطيران التابعة للشركة الباكستانية متأخرة عن مواعيدها الرسمية طوال شهر فبراير الماضي.
وذكر موقع “باكستان توداي” الإخباري الباكستاني (4 مارس 2017) أن إدارة مطار جدة قررت فرض عقوبات على الخطوط الجوية الدولية الباكستانية وذلك بسبب التأخر الدائم لرحلاتها.
وقال الموقع إن الشركة تلقت إخطارا بضرورة الالتزام بمواعيد رحلاتها الرسمية إلا أن أيا من رحلاتها لم تصل في موعدها المقرر رسميًا طيلة شهر فبراير الماضي وذلك بحسب التصريحات التي أدلى بها مسؤول سعودي للموقع الباكستاني..بحسب مزمز
وأوضح الموقع أن الجانب السعودي لم يستطع تقبل الاعتذار الذي تقدمت به شركة الطيران الباكستانية؛ لذا تقرر حجب جميع التسهيلات التي كان مطار جدة يقدمها لرحلات الشركة الباكستانية.
وقام مطار جدة بموجب هذا القرار بفرض عقوبة على الشركة الباكستانية بالامتناع عن توفير بعض التسهيلات مثل: شباك للشركة لتلقي استعلامات المسافرين داخل المطار وامتنع المطار كذلك عن توفير استراحة ومكان لوقوف الطائرات التابعة للشركة الباكستانية داخل موقف المطار المخصص للطائرات.
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