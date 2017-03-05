أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، من القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أفراد ارتكبوا أكثر من ثماني سرقات في محافظة جدة قُيِّدَتْ ضد مجهول.
وقال متحدث شرطة مكة، العقيد عاطي القرشي: ‘‘إن التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، تمكَّنت من ضبط خمسة جناة سجَّلوا اعترافات رسمية بجرائمهم، وجارية إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات المحاكمة‘‘..بحسب مزمز
وأضَافَ: أن العصابة التي استهدفت الاستراحات والمتاجر شمال جدة (عسفان)، تبيَّن أن قائدهم ثلاثيني كان يستخدم سيارة كفيله لنقل أفراد العصابة والمسروقات، ثُمَّ اختار لها مخبأً في استراحة قبل عرضها للبيع.
وأَشَارَ القرشي إلى أن عمليات التفتيش أثمرت عن ضبط عددٍ كبيرٍ من قِطَعِ الأثاث والأجهزة الكهربائية والمُعدات، وأدوات تُستخدم في فزر الأبواب، وبسؤالهم عن مصادر الموجودات اعْتَرَفُوا بسرقتها من استراحات المنطقة، وتصريف بعضها بالبيع.
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