أخلت الشرطة البريطانية مدرسة في شمال العاصمة لندن بعد العثور على قنبلة غير منفجرة من آثار الحرب العالمية الثانية.
ونجحت وحدة من قوات الغوص الجنوبية البريطانية في إزالة القنبلة من موقعها ومن ثم تدميرها عبر جهاز للتحكم عن بعد وسط إشراف من الشرطة ومتابعة من أجهزة الإطفاء.
وقالت الشرطة إنه تم العثور على القنبلة غير المنفجرة، في موقع بناء في منطقة بروندسبوري بارك شمال لندن، حيث تم استدعاء فرق الإطفاء إلى الموقع للتعامل مع الموقف.
يشار إلى أن مناطق بريطانية عدة تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية إلى غارات شنتها القوات الألمانية.
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