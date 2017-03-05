أعربت وسائل الإعلام الإنجليزية على اهتمامها بزيادة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر لمدينة ليفربول وتوقيع عقود استثمارية خاصة بالنادي مع نادي ليفربول، أحد أعرق الأندية في انجلترا بل في العالم.
كما نقلت الصحيفة البريطانية “ليفربول ايشو”المتخصصة في إخبار نادي ليفربول الإنجليزي عن دعوة الأمير فيصل بن تركي لمباراة الفريق أمام الارسنال والتي ستقام في ختام لقاءات اليوم الدورية مساء السبت بالجولة 27 بالبريمر ليج.
وأبرزت الصحيفة زيارة رئيس نادي النصر وتوقيع العقود الاستثمارية مع نادي ليفربول عن طريق الشركة العالمية.
وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها عدم صحة ما تم تداوله من أنباء عن نية الأمير فيصل بن تركي لشراء حصة من النادي الإنجليزي، بل كل ما في الأمر وجود اتفاق استثماري بين الناديين، سيتم العمل على تحقيق أقصى استفادة منه خلال الفترة المقبلة بحسب صحيفة المرصد.
- المملكة تفرض عقوبات على الخطوط الجوية الباكستانية
- فيديو: تكريم طبيبة سعودية ضمن 18 امرأة حول العالم لتميزها العلمي
- تعليقًا على ملتقى شغف.. مسؤول بغرفة مكة: نرفض الفعاليات المسيئة لمكة وساكنيها
- فيديو: وداع مهيب لخادم الحرمين في إندونيسيا
- فيديو: الشريان يفتح النار على الصحف ويُطالب بإلغاء وزارة الإعلام.. فماذا قال عن هيئة الصحفيين؟
- وسام الملك عبدالعزيز ومكافآت وتخفيضات للمتبرعين بالأعضاء.. وهذه أكثر الجنسيات الوافدة تبرعاً
- الشؤون الإسلامية تنظم ملتقى الكتاب لأعضاء هيئة كبار العلماء
- هيئة المقيِّمين: التقييم الخاطئ لحوادث السيارات سبب ارتفاع المطالبات التأمينية على الشركات
- تقرير دولي يكشف عن عدد السعوديين المنفّذين لعمليات داعش الانتحارية
- جولة داخل حساب ويدودو.. كم مشاهد لسيلفي الملك سلمان والرئيس الإندونيسي في 6 ساعات؟