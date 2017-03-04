انتقد الإعلامي “داود الشريان” هيئة الصحفيين والصحف في المملكة، مؤكدًا أنها أدمنت الإعلام التسويقي للجهات الحكومية وعدم البحث عن المعلومات الحقيقية التي تخدم المواطن، مطالبًا بإلغاء وزارة الإعلام، إضافة إلى ضرورة تجنب الإعلام الدعائي لأنه يضر بالدولة، على حد وصفه..بحسب مزمز
وأشار الشريان في لقاء له عبر “إم بي سي”، إلى دور الإعلام في القضايا التنموية، إضافة إلى تجاهل الصحافة في المملكة لقضايا المواطن والاعتماد على الأخبار الرسمية التي تأتي إليها من الجهات الحكومية، معتبرًا أنها في الأساس مليئة بالإنشاء والإطناب دون معلومة حقيقية ومفيدة للقارئ.
وأوضح أن الجهات الحكومية لا تُقدم المعلومات الأساسية عن المشروع التنموي%
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