فيديو: الشريان يفتح النار على الصحف ويُطالب بإلغاء وزارة الإعلام.. فماذا قال عن هيئة الصحفيين؟

المحتوى السابق المحتوى التالي صور: مواطن يفاجأ بثعبان داخل وجبة دجاج مندي بأحد مطاعم بارق