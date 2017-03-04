طالب مواطن بمحافظة بارق بعسير الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المطاعم وضمان المحافظة على صحة وسلامة مرتاديها، وذلك بعد أن عثر على ثعبان داخل وجبة دجاج مندي اشتراها ظهر أمس الجمعة من أحد المطاعم.
وكان المواطن قد اشترى وجبة دجاج مندي من أحد مطاعم بارق ظهر أمس الجمعة، وأثناء تجهيز زوجته لسفرة الطعام لاحظت وجود جسم غريب داخل وجبة الدجاج فأخبرته، وعندما فتح وجبة الدجاج فوجئ بثعبان داخل الدجاج.
وأوضح المواطن، وفقا لصحيفة “بارق”، أنه أصيب بالدهشة من وجود ثعبان داخل وجبته، وأنه ذهب لصاحب المطعم، وهو وافد آسيوي، وأخبره بالحادثة.
ووعلى الفور أغلقت بلدية محافظة بارق بمنطقة عسير المطعم بعد عثور المواطن على الثعبان وأفادت بلدية المحافظة بأنها شرعت في التحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أن المطعم سيظل مغلقاً بشكل احترازي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.