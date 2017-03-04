قال مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين إن الدولة تمنح المتبرعين بالأعضاء الرئيسية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، إضافةً لعدد من الامتيازات الأخرى، مبيناً أن أكثر حالات التبرع من مقيمين تأتي من الجنسيات اليمنية، والسودانية، والباكستانية.
وتابع أن الامتيازات تُمنح للمتبرعين بالقلب، أو الكبد، أو الكليتين، أو النخاع العظمي؛ سواء كانوا أقارب للمرضى أو متطوعين، مضيفاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنها تشمل كذلك إصدار بطاقات تخفيض لتذاكر الطيران بنسبة 50% على الخطوط السعودية، وبطاقات تعريفية لتسهيل إجراءاتهم بالجهات المختلفة.
وأبان شاهين أنه تم رفع المكافأة الممنوحة لذوى المتوفين الذين تم التبرع بأعضائهم إلى 50 ألف ريال.
ونفى منع التبرع بالأعضاء من قبل الوافدين، مشيراً إلى أن أكثر المتبرعين من المقيمين بالمملكة من الجنسيات اليمنية، والسودانية، والباكستانية، تليها بقية الجنسيات.
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